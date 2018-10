Apple annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre le 1er novembre

Voici l’un des moments tant attendus pour Apple, le jour de l’annonce des résultats financiers du quatrième trimestre de 2018, un trimestre important qui peut nous donner une première idée de ce que seront les ventes initiales des nouveaux iPhone présentés par la société.

Ce quatrième trimestre comprend les premiers jours de commercialisation des nouveaux iPhone XS et XS Max ainsi que de la nouvelle Apple Watch Series 4, ce qui pourrait nous donner un indice provisoire sur les ventes de ces produits, sachant que la société n’a pas révélé de détails sur les précommandes de ses nouveaux appareils.

Au quatrième trimestre 2017, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 52,6 milliards d’euros et une marge brute de 37,9%. Il convient de rappeler que l’année dernière, le modèle phare, l’iPhone X, n’est sorti qu’en novembre, ce qui signifie que, pour obtenir une comparaison plus crédible des deux meilleurs modèles, nous devrons attendre l’annonce du premier trimestre fiscal de l’année prochaine.

Au cours de la même période en 2017, Apple n’a sorti que les iPhone 8 et 8 Plus, des téléphones qui se sont certes bien vendus, mais à long terme. Nous devons encore attendre le 1er novembre pour connaître les données de ce quatrième trimestre 2018, afin de savoir si la croissance d’Apple sera toujours solide et continue ou si elle subira des revers.