🎉French Days #2 : 10 à 30% remboursés sur les iPhone XS et iPhone XS Max

Pour le deuxième jour des French Days, Rakuten-PriceMinister propose toujours son offre de remboursement de 10 à 30 % sur les nouveaux iPhone XS et iPhone XS Max. Autant vous dire que c’est l’occasion ou jamais d’en profiter !

Et si vous devenez membre du Club-Rakuten, l’inscription est rapide et gratuite, vous recevrez dès votre première commande des bons d’achats (Superpoints) à utiliser lors de votre prochaine commande sur PriceMinister. De plus, s’il s’agit de votre première commande sur le site, vous pouvez bénéficier de 15 € de remise immédiate en plus dès 300 € d’achat avec le code HIGH-TECH à saisir lors de la validation de votre panier.

Superpoints = bon d’achats

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Gris sidéral : 1 159 € + 115,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Or : 1 115 € + 111,50 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Or : 1 329 € + 132,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Argent : 1 329 € + 132,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Or : 1 559 € + 155,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Argent : 1 559 € + 155,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Gris sidéral : 1 559 € + 155,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Or : 1 229 € + 122,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Argent : 1 229 € + 122,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Gris sidéral : 1 229 € + 122,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Or : 1 389 € + 138,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Argent : 1 389 € + 138,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Argent : 1 689 € + 168,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Or : 1 689 € + 168,90 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Gris sidéral : 1 689 € + 168,90 € remboursés en superpoints