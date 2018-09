Facebook fournit votre numéro de téléphone de sécurité aux annonceurs

Les pratiques de collecte et de partage des données de Facebook sont sous surveillance depuis un certain temps. La liste des problèmes auxquels elle est confrontée en matière de vie privée est assez longue. Mais la dernière révélation a tendance à mettre les utilisateurs davantage sur les nerfs.

Visiblement, aucune information n’est sacrée pour Facebook. Le géant des réseaux sociaux a en effet reconnu que les numéros de téléphone des utilisateurs utiles à l’authentification à deux facteurs font partie du package que les annonceurs peuvent utiliser pour cibler avec plus de précision les groupes. Alors que les utilisateurs de Facebook sont déjà au courant que les informations sur leurs profils sont utilisées par les annonceurs, le fait que leur numéro, normalement utilisé à des fins de sécurité, soit également partagé avec les annonceurs est considéré à juste titre comme un pas de trop.

Ce service permet à une entreprise disposant de votre numéro de vous cibler spécifiquement avec une annonce. Supposons que vous ayez appelé votre fournisseur d’accès Internet pour vous plaindre de problèmes de connexion. Il peut utiliser ce numéro pour vous montrer une annonce sur Facebook pour sa meilleure offre Internet, plus rapide et plus chère, si vous utilisez le même numéro pour votre authentification à deux facteurs. Il est facile de voir pourquoi les gens constatent une violation de la vie privée.

Du côté de Facebook, cette pratique n’est pas cachée et confirme que les utilisateurs peuvent s’en retirer à tout moment. Ils peuvent utiliser une autre méthode pour l’authentification à deux facteurs. Actuellement, cela signifie utiliser une application d’authentification tierce, ce que peu d’utilisateurs de Facebook connaissent bien. Il semble que Facebook considère cette pratique comme parfaitement acceptable et n’envisage pas de l’arrêter.