Fortnite Season 6 arrive dans l’App Store

Fortnite, l’un des jeux les plus téléchargés du moment sur l’App Store, est mis à jour avec l’arrivée de la saison 6.

Ce jeu se déroule de nos jours, quand une tempête soudaine dans le monde entier fait disparaître 98% de la population et que les créatures semblables à des zombies augmentent pour attaquer tous les autres. Dans le jeu, vous pouvez participer aux missions individuelles avec trois autres joueurs, qui coopèrent sur des cartes générées aléatoirement pour collecter des ressources, construire des fortifications autour de cibles défensives, protéger les survivants et construire des armes et des pièges pour combattre les zombies. Les joueurs reçoivent des récompenses à travers ces missions pour améliorer leurs personnages, en jouant exclusivement en ligne contre des dizaines d’autres joueurs.

Avec la saison 6, les ténèbres arrivent: faites un tour pour explorer les changements de carte mystérieux et découvrez des secrets fantomatiques. Vous pouvez entrer dans le bois de la cueillette (Wailing Woods), affronter la corruption du cube ou visiter le château hanté.

Avec le Battle Pass, vous pouvez également débloquer de nouveaux animaux qui vous rejoindront lors de vos raids sur l’île.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store