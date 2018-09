Le zoom de l’écran est uniquement présent sur l’iPhone XS Max

Absente depuis la sortie de l’iPhone X l’an dernier, la fonction zoom de l’écran est de retour sur l’iPhone XS Max. En revanche, Apple n’a toujours pas dénié la proposer sur l’iPhone X ni même sur le XS.

Pour rappel, cette fonction apparue sur les iPhone 6 et 6 Plus, elle permet à l’utilisateur de faire un léger zoom sur toute l’interface de manière permanente. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans l’app Réglages > Luminosité et affichage > Zoom de l’écran (Display Zoom). C’est là que vous serez en mesure de tester le zoom et voir s’il vous convient pour une utilisation quotidienne. À noter que l’activation du zoom de l’écran engendrera automatiquement le redémarrage de votre iPhone.

Reste maintenant à savoir pour quelle raison cette fonction est absente des iPhone X et XS. 9to5mac croit savoir que le problème serait lié à l’écart de ratio entre les écrans des différents modèles d’iPhone : « L’iPhone X et l’iPhone XS ont un écran plus large de 5,8 pouces, mais un format différent de celui des téléphones iPhone 5 et iPhone 6. Pour cette raison, il n’existe pas de version plus petite d’applications pouvant facilement évoluer vers le zoom de l’écran. » En clair, la différence ne serait que très peu visible contrairement à l’iPhone XS Max doté d’un écran de 6,5″.

« L’iPhone XS Max dispose d’un écran plus grand de 6,5 pouces et du même ratio que l’iPhone X. Ainsi, les applications conçues pour les iPhone X et iPhone XS peuvent être déployées à plus grande échelle dans Display Zoom sur l’iPhone XS Max. » De fait, 9to5Mac pense que le Display Zoom pourrait arriver sur le XS mais également sur l’iPhone XR de 6,1″, prévu à la commercialisation en octobre.