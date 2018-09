iPhone XS et XS Max accusés d’ajouter un filtre « Beauty » en mode selfie

Les iPhone XS et iPhone XS Max ont reçu d’excellentes critiques sur la qualité des photos, mais quelques jours après est apparu un petit « scandale » sur Reddit. Les photos prises avec la caméra frontale semblent ajouter une sorte de filtre « Beauty » qui atténue l’image.

Le problème se produit lorsque les images sont prises avec la caméra frontale de deux nouveaux iPhone : les photos semblent diminuées et artificielles, surtout lorsqu’on les compare à celles prises avec un iPhone X. Les différences dans les images sont assez claires, la peau paraît beaucoup plus lisse sur les images prises avec le XS :

Ce type de fonctionnalité « Beauty » est disponible sur les smartphones d’autres sociétés comme Samsung et Huawei, mais de nombreux appareils permettent de désactiver ce filtre. Sur l’iPhone XS et XS Max, cependant, il semble qu’Apple a choisi d’atténuer l’image par défaut, sans donner à l’utilisateur la possibilité de prendre des photos du visage peut-être moins « beau », mais plus réaliste.

Pour certains utilisateurs, ce serait un bug logiciel qui serait corrigé à l’avenir, tandis que pour d’autres, c’est un choix précis d’Apple. Pour le moment, nous ne savons pas si c’est un choix délibéré de la part d’Apple, mais le mode selfie semble en effet avoir un vrai filtre sur les iPhone XS et XS Max.

› 🔥Voici notre test complet de l’iPhone XS Max en version Or