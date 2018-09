Jony Ive a reçu le prix ‘Stephen Hawking Fellowship’ pour son rôle influent dans la technologie moderne

Le chef du design d’Apple, Jony Ive, s’est vu être honoré par le prix du professeur Hawking Fellowship de la Cambridge Union Society. Ive est le deuxième récipiendaire du prix, créé l’année dernière pour reconnaître les contributions aux domaines des STEM et au discours social.

Comme l’a rapporté Varsity, Ive a été nommé en tant que récipiendaire du Professeur Hawking Fellowship lors d’une cérémonie à Cambridge Union.

« Ive, qui est responsable de la conception des iMac, iPod, MacBook Air, iPhone et iPad, est un membre honoraire du Jesus College. Il détient plus de 5 000 brevets et a été fait chevalier en 2006 pour ses « services au secteur du design ». »

Pour choisir le récipiendaire de la bourse Hawking Fellowship de cette année, le « Hawking Committee » de l’Union de Cambridge a retenu 14 personnalités éminentes dans le domaine des STEM, puis trois universitaires de Cambridge.

La Hawking Fellowship a été créée par la Cambridge Union Society en 2017, en partenariat avec le professeur Stephen Hawking.

« La société syndicale a approché Hawking à propos de la création d’une bourse en son nom à la fin de 2017, dans l’intention de reconnaître la contribution de Hawking aux droits de Cambridge, du monde universitaire et du handicap. Hawking a prononcé la conférence inaugurale en novembre 2017, lors de l’une de ses dernières apparitions publiques avant sa mort en mars 2018. »

Ive a été présenté par Charles Connor, président de la Cambridge Union Society pour Michaelmas 2018, comme l’un des « individus les plus influents de la technologie moderne ».

Suite à cette nomination, Ive donnera une conférence au cours du premier trimestre académique à la Chambre de débat de l’Université de Cambridge. On s’attend à une « réflexion sur sa carrière, à une réflexion plus générale sur la technologie et le design dans son ensemble ».