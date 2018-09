L’Apple Watch Series 4 embarque une batterie presque 20% plus petite

Suivant les traces du nouvel iPhone XS, qui comprend une batterie plus petite que celle de l’iPhone X de l’année dernière, la nouvelle Apple Watch Series 4 dispose d’une batterie nettement plus petite par rapport à la précédente génération.

Publiée sur le site Web d’Apple, la fiche d’informations sur les produits de la société contient pas mal d’informations sur la batterie des nouveaux modèles d’Apple Watch. Plus précisément, il est révélé que la Series 4 de 44 mm contient une batterie de 1,12W, tandis que celle du modèle de 40 mm est 0,86W. À titre de comparaison, les versions de 42 mm et 38 mm de l’an dernier étaient équipées respectivement d’une batterie de 1,3W et 1,07W. Cela se traduit par des baisses de 16,5% et 19,7%.

Malgré les baisses de capacité assez importantes, Apple affirme que son nouveau duo d’Apple Watch Series 4 est capable d’atteindre la même autonomie de 18 heures que celle des montres de la génération précédente. Cependant, les chiffres officiels d’Apple n’ont pas encore été mis à l’épreuve, il n’y a donc aucune garantie que les utilisateurs puissent atteindre les mêmes niveaux dans des scénarios réels.