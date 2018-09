L’iPhone XS Max coûterait en réalité seulement 443 dollars

D’après les estimations de TechInsights, l’iPhone XS Max de 256 Go ne coûterait que 443 dollars. Ce chiffre prend en compte tous les composants ainsi que le coût de la production.

Dans le détail, ce modèle facturé 1 249 $ (1 429 €) se compose d’un écran à 80,50 $ et d’une puce A12 Bionic à 72 dollars. Si l’estimation à 443 $ est assez basse par rapport au prix de vente, elle est tout de même en hausse de 50 € par rapport à l’iPhone X de 64 Go de l’an dernier.

Cliquer pour agrandir

Ailleurs sur la liste, des éléments tels que le stockage interne et le boîtier externe se distinguent par leurs coûts respectifs de 64 et 58 dollars. Les caméras améliorées sont également assez chères à 44 $. Fait intéressant, le coût est presque identique à celui de l’iPhone X de l’année dernière.

Maintenant, pour atteindre le chiffre d’affaires de 1 299 dollars du modèle de 256 Go, les coûts de recherche et développement du smartphone doivent être ajoutés au total des composants. De plus, le coût de la création de la dernière version d’iOS et de son optimisation pour une utilisation sur les appareils ajoute également au total. De plus, les millions de dollars consacrés à la fabrication, à la distribution et, bien sûr, à la publicité des nouveaux smartphones doivent également être pris en compte.

On ne peut nier que les smartphones d’Apple comptent parmi les smartphones les plus chers à produire lorsque tous les coûts sont pris en compte. Après tout, devenir une entreprise de plusieurs milliards de dollars est assez difficile avec des niveaux de profit inférieurs à 5% sur le marché des smartphones, comme avec Xiaomi.