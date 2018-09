Microsoft Whiteboard est maintenant disponible sur l’App Store

Après son lancement sur Windows 10 en début d’année, l’application Whiteboard de Microsoft est désormais disponible en téléchargement gratuit sur iPhone et iPad.

Conçu pour permettre aux clients iOS de « créer et collaborer visuellement », le tableau blanc est fondamentalement un moyen simple de réfléchir et travailler avec votre équipe. L’application basée sur le cloud facilite la collaboration entre appareils pour travailler à plusieurs personnes et à distance.

Vous pouvez dessiner sur votre tableau blanc virtuel, ajouter des notes et bien plus encore. Et comme il est basé sur le cloud, Whiteboard garde toutes vos idées en sécurité dans le cloud de Microsoft.

 

Voici les principales fonctionnalités :

Créez librement, travaillez naturellement : Whiteboard fournit une toile infinie où l’imagination a de la place pour grandir. Dessinez, écrivez ou ajoutez des images. Utilisez des notes autocollantes pour organiser vos idées. Empile les choses et déplace-les. Conçu pour le stylet, le toucher et le clavier, le tableau blanc vous permet de partager vos idées naturellement. L’encre intelligente reconnaît les formes et permet de créer des tableaux en un clin d’œil. Et comme la toile se développe avec vos créations, vous n’avez jamais à craindre de manquer d’espace.

Travaillez ensemble en temps réel, où que vous soyez : le tableau blanc réunit une équipe et leur donne de l'espace pour créer. Les coéquipiers peuvent se rassembler autour d'un grand écran tactile dans la même pièce ou travailler ensemble sur leurs propres appareils du monde entier. De plus, les avatars sur la toile vous permettent de savoir qui fait quoi et apporte un rythme naturel à l'interaction.

Sauvegardez automatiquement, reprenez vos tâches : oubliez de prendre des photos des tableaux blancs de la salle de conférence ou marquez-les avec « Ne pas effacer ». Avec l'application tableau blanc, vos sessions de brainstorming sont automatiquement enregistrées dans Microsoft Cloud.

Depuis la sortie de l’aperçu de Whiteboard en décembre, plus de 200 000 clients se sont inscrits pour tester l’application. Sur la base de leurs commentaires, l’équipe a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que des notes de texte, la possibilité d’ajouter et de manipuler des images, des améliorations de la forme et des tableaux, des améliorations d’accessibilité, la conformité à divers standards mondiaux et plus encore.

› Télécharger Microsoft Whiteboard gratuitement sur l’App Store