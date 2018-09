Tim Cook publie des photos prises par les nouveaux clients des iPhone XS/Max

Tim Cook a décidé de partager quelques photos qui l’ont frappé, prises directement par les propriétaires des nouveaux iPhone XS et XS Max.

La première photo immortalise une enfant en train de tenir des feuilles derrière lesquelles elle se cache. Ici, la photographe Erin Brooks a capturé ce moment à l’aide de l’iPhone XS avant de la modifier dans Adobe Lightroom sur iOS, jouant ainsi avec l’effet de flou en arrière plan.

La seconde photo concerne l’intérieur du Museum of Flight situé à Seattle. Il est curieux de voir comment le même utilisateur a pu photographier la scène l’an dernier avec son iPhone 6S Plus (droite) et revenir cette année et republier sous un angle presque identique avec son nouvel iPhone XS (gauche).

Et puis une photo très caractéristique d’un coucher de soleil prise par Andrew Kearns avec son iPhone XS. Vous remarquez comment le nouvel iPhone arrive à saisir les détails même avec le soleil partiellement en contre-jour.



De nombreuses photos ont déjà été prises avec les nouveaux iPhone XS/Max et beaucoup d’entre elles sont partagées en ligne chaque jour. Le but de Tim Cook est évidemment de faire un peu pub pour ses nouveaux smartphones lesquels profitent d’améliorations évidentes.

En bref, nous sommes certains que Tim Cook partagera occasionnellement d’autres photos afin de promouvoir davantage ses produits.