Face ID est-il plus rapide rapport à l’année dernière ?

L’une des nouveautés des iPhone XS et XS Max est représentée par une identifiant Face ID qui, selon Apple, améliore nettement la vitesse et la précision de la reconnaissance.

Précisions qu’Apple n’a pas modifié le matériel du système True Depth qui permet le déverrouillage grâce à la reconnaissance 3D du visage. Avec le nouvel iPhone XS et XS Max, la société affirme avoir simplement révisé l’algorithme de reconnaissance, l’améliorant comme mentionné précédemment sous différents aspects. Mais ce nouvel l’algorithme de reconnaissance apporte-t-il une réelle amélioration ?

 

iClarified a essayé de répondre à cette question, mais s’est limité à essayer de fournir des données sur la vitesse de déverrouillage. Il n’est évidemment pas facile de pouvoir établir si les améliorations sont réelles du point de vue de la reconnaissance, mais le site a au moins essayé de comparer le temps de réponse entre les iPhone XS, XS Max et iPhone X.

La première place a été attribuée à l’iPhone XS Max avec un temps moyen de 0,639 seconde, suivi de l’iPhone XS avec 0,650 seconde et de l’iPhone X à 0,661 seconde. Le grand modèle gagne donc face au deux autres, mais la différence est trop minime pour qu’un utilisateur sente vraiment la différence entre chaque appareil.

De notre côté, on aussi testé Face ID entre le XS Max est le X, et nous n’avons pas noté de différence notable sur le temps de déverrouille. On peut simplement dire que Face ID travaille toujours aussi bien et se veut rapide.