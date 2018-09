iPhone XS / Max 512 Go : Apple gagnerait près de 134 dollars de plus par rapport au 64 Go

Les iPhone XS et XS Max profitent de nouvelles fonctions, d’un nouveau coloris, mais est-ce vraiment ces points qui ont fait grimpé le prix ? Selon Mark Gurman de Bloomberg, la hausse tarifaire concernerait principalement le nouveau stockage de 512 Go.

Si son estimation est exacte, cela signifierait qu’Apple empoche environ 134 dollars de plus avec les modèles de 512 Go comparés à ceux dotés d’un stockage de 64 Go. En terme de prix, Apple facture donc 150 $ le passage du 64 Go à 256 Go (170 €), et 200 $ de plus celui du 256 Go au 512 Go (230 €). Concrètement, Apple applique une facturation de 350 $ (400 €) entre le stockage de 64 Go et 512 Go, là où le coût réel ne dépasse pas les 132,50 $ (150 €).

Ce n’est pas en surprise dans la mesure où la mémoire de stockage lui sert, comme à d’autres fabricants, de générer des revenus importants. Et c’est le cas depuis de nombreuses années, ce que Mark trouve de plutôt aberrant, sachant qu’en plus de la mémoire de stockage, cette pratique est également présente dans le cas des composants dont le prix a aussi baissé à en croire les données d’InSpectrum Tech.