Apple Watch Series 4 : la détection de chute est désactivée par défaut, sauf si vous avez 65 ans ou plus

La nouvelle Apple Watch Series 4 intègre une nouvelle fonctionnalité de détection des chutes. Si une personne fait une chute particulièrement dure en la portant, elle entendra une alarme, se tapotera le poignet et choisira l’une des trois options suivantes : Contactez les services d’urgence, que encore rejetez l’alarme.

Si un porteur d’Apple Watch Series 4 tombe, mais ne bouge pas pendant une minute, un compte à rebours de 15 secondes commence. À l’expiration de ce délai, la montre émet une alarme si forte que les personnes présentes peuvent l’entendre. Et un message sera envoyé aux contacts d’urgence de l’utilisateur, tel que déterminé par son compte d’identification médicale, leur indiquant que cette personne qu’ils connaissent a subi une chute brutale. Les services d’urgence sont ensuite appelés.

Si la montre détermine que la personne qui est tombée bouge, le service d’urgence n’est pas appelé automatiquement. Au lieu de cela, pour demander de l’aide, l’utilisateur devra faire glisser le bouton SOS rouge de la gauche vers la droite de l’écran. Et voici quelque chose qu’Apple ne révèle pas. À moins qu’un nouvel utilisateur Apple Watch Series 4 indique son âge à 65 ans ou plus lors de la configuration du compte Watch ou Medical ID sur l’application iOS Santé, la fonction de détection de chute est désactivée par défaut. Cela a du sens puisque les gens sont plus susceptibles de tomber quand ils ont 65 ans ou plus.

Si vous avez moins de 65 ans mais que vous souhaitez activer la détection de chute, rendez-vous dans l’app Apple Watch sur iPhone > SOS Appel d’urgence> Activer la Détection des chutes. Ainsi, si vous tombez et ne pouvez pas vous lever, au moins votre aide Apple Series Series 4 pourra alerter automatiquement vos contacts d’urgence.

Si vous avez besoin de plus d’informations sur cette fonctionnalité, consultez le support Apple sur ce lien.