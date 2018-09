iPhone XS : de meilleures prises de vue panoramiques verticales

La caméra est l’un des aspects du nouvel iPhone XS / XS Max qui a reçu plus d’attention de la société dans le développement, purement logiciel dans la mesure où le matériel est resté quasiment le même par rapport à l’iPhone X.

Jusqu’à la génération précédente, les prises de vue panoramiques verticales souffraient de problèmes évidents de mise au point peu uniforme ainsi que d’un degré d’exposition pas toujours précis et uniforme avec le reste du plan.

Cependant, dans les essais effectués récemment par le célèbre photographe Austin Mann, souvent choisi par Apple pour tester un aperçu des nouveaux appareils et faire ressortir tout le potentiel de la caméra, il semble que ces problèmes sont clairement amoindris avec les nouveaux appareils qui ont maintenant un niveau d’exposition plus uniforme et meilleure mise au point. L’accéléromètre des iPhone XS et XS Max a également capturer le mouvement avec plus de précision, permettant à l’appareil de s’orienter dans un espace 3D, tout en capturant un panoramique.

Même le mode panoramique peut profiter du nouveau mode Smart HDR, qui restitue des couleurs plus vives en plus d’un niveau de détail et d’ombres beaucoup plus élevé. Voici ce que dit le photographe :

« L’année dernière, avec l’iPhone X, j’ai eu beaucoup de problèmes avec les panoramas verticaux. J’ai essayé plusieurs fois d’obtenir le maximum de netteté mais avec des résultats souvent pires. Après avoir discuté avec des ingénieurs Apple, j’ai appris que ce n’était pas un problème de profondeur de champ, mais des accéléromètres à l’intérieur de l’appareil et de la manière dont ils étaient ajustés pour capturer le mouvement. »

« L’iPhone XS résout ce problème. En combinaison avec le nouveau Smart HDR, j’ai photographié de nombreux panoramas verticaux magnifiquement exposés et vifs de haut en bas. »

En fait, à en juger par ces images, la qualité semble être nettement améliorée en termes de détail et d’exposition. Nous attendons, bien sûr, d’autres tests sur le terrain, mais tout suggère un excellent travail d’Apple en termes de mise au point de la partie photo.