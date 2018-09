iPhone XS / XS Max : iFixit s’est chargé de les désosser

Après le démontage de FixjeiPhone, c’est maintenant à iFixit de voir de quoi sont fait les nouveaux iPhone XS de 5,8″ et iPhone XS Max de 6,5″.

Si l’on savait que l’iPhone XS embarquait une batterie en L composée d’une seule cellule (2658mAh), iFixit nous apprend que celle de l’iPhone XS Max (3174mAh) est conçue en deux cellules. Pour rappel, l’iPhone XS Max dispose de la batterie la plus grande jamais fabriquée pour un iPhone. Son autonomie devrait donc être plus que bonne, sachant qu’Apple a mis le paquet au niveau des optimisations, sans oublier la puce A12 Bionic qui devrait jouer un rôle important.

Comme pour l’iPhone X sorti l’an dernier, iFixit attribue une note de 6/10 aux deux nouveaux modèles. Le site explique ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers avec le démontage des écrans et des batteries, ni même avec le joint d’étanchéité pour la certification IP68 (contre iP67 pour le X et XR). En revanche, le point noir reste toujours le dos en verre assez fragile, et dont la réparation est bien trop coûteuse. Pour éviter les problèmes, optez pour une coque même si cela doit cacher l’arrière de l’iPhone. Cela sera toujours mieux que de sortir des centaines d’euros pour la réparation.

Pour voir le démontage complet de chaque modèle, rendez-vous sur le site d’iFixit.