Démontage iPhone XS : une batterie en L composée d’une seule cellule

À la différence de l’iPhone X doté d’une batterie à deux cellules, l’iPhone XS a eu droit à n petit remaniement puisque sa batterie ne contient qu’une seule cellule.

Le site FixjeiPhone a en effet réalisé le démontage de l’appareil afin d’en découvrir les entrailles. On note au passage que les coins sont maintenant plus arrondis, plutôt qu’à angles droits, probablement pour faciliter l’intégration de la batterie et son éventuel remplacement futur en cas de problèmes.

Durant la vidéo, Davey explique que la séparation de l’écran du châssis ne se fait pas sans mal. Ceci est dû aux nouveaux joints d’étanchéité qui permettent aux iPhone XS/XS Max d’être certifiés IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum), alors l’iPhone XR bénéficie d’une certification IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum).

 

Ce démontage confirme également la capacité de la batterie qui est de 2658 mAh, soit un peu moins que l’iPhone X avec sa batterie de 2716 mAh. Pas d’inquiétude pour autant, Apple promet qu’avec les optimisations d’iOS 12 et la puce A12 Bionic, l’iPhone XS gagne 30 minutes d’autonomie par rapport au modèle de 2017.

L’iPhone XS Max sera le prochain à passer sur le billard, avant que n’arrive le tour de l’iPhone XR, mais ce ne sera pas avant le mois d’octobre.