En Apple Store, les iPhone XS/Max et l’Apple Watch Series 4 ont du succès

Pour le lancement officiel des nouveaux iPhone XS/Max et de l’Apple Watch Series 4, les clients n’ont pas manqué de se rendre en Apple Store pour les tester.

Et comme en témoignent les photos partagées par Apple, tous ont l’air d’être ravis d’avoir ces nouveautés en main ou au poignet. Ces images ont été prises dans les Apple Store situés à Singapour et au Japon. Les sourires affichées sur chaque visage en disent long. Apparemment, l’Apple Watch Series 4 et ses nouvelles tailles d’écran semblent avoir du succès. Apple va probablement encore creuser l’écart avec ses concurrents puisque l’Apple Watch domine déjà le marché de la smartwatch depuis un moment, et ce n’est pas terminé.

Si vous avez aussi reçu vos commandes aujourd’hui, n’hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez des nouveautés de 2018. Bien sûr, il restera à voir ce que donnera l’iPhone XR, mais sa sortie n’est pas prévue en octobre, dont la phase de précommande débutera le 19.