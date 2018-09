🎮Nouveaux jeux iOS : Life is Strange: Before Storm, Méandres des ombres, Man or Vampire et plus

En ce jeudi 20 septembre, les développeurs et les studios proposent encore une fois une jolie liste de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Life is Strange: Before Storm, Méandres des ombres, Man or Vampire et plus.

Life is Strange: Before Storm

Life is Strange: Before Storm : Gratuit

Life is Strange: Before the Storm est un jeu d’aventure où vous incarnez Chloe Price, une adolescente de 16 ans en pleine rébellion qui noue une amitié inattendue avec Rachel Amber, belle, populaire, et promise à un avenir radieux. Lorsqu’un secret de famille plonge l’univers de Rachel dans le chaos, leur nouvelle amitié leur donnera la force de faire face à leurs démons.

Méandres des ombres

Méandres des ombres : 5,49 €

Méandres des ombres est un jeu mobile d’aventure en puzzles qui se déroule dans un monde plongé dans les ténèbres. Vous guiderez Obe, un vieil homme ayant découvert une mystérieuse lanterne dans la forêt, au fil de son ultime aventure. Vos seuls atouts : votre intelligence et la nature chaotique de cet univers. Car ici, tout ce qui échappe à la lumière est libre d’évoluer. Ce principe clé vous guidera à travers les ténèbres, peut-être jusqu’à votre perte. Après tout, plongé dans l’obscurité, vous aussi êtes libre d’évoluer.

Phantomgate: The Last Valkyrie

Phantomgate: The Last Valkyrie : Gratuit

Entrez dans Phantomgate, où vous attend une aventure RPG mystique à travers la légendaire terre de Midgard ! Aidez Astrid, une jeune et audacieuse valkyrie, à sauver sa mère des griffes du dieu fou Odin et à découvrir en cours de route toute l’étendue de ses pouvoirs cachés. Explorez un nouveau royaume insolite dans ce jeu inspiré de la mythologie nordique. Faites-vous des amis et collectez des centaines de fantômes uniques pour combattre à vos côtés.

AiRburst

AiRburst : 1,09 €

Guidez votre chauve-souris pour détourner les bourreaux mortels et éviter de sortir du ciel.

Maze: Shadow of Light

Maze: Shadow of Light : Gratuit

Vous n’avez rien vu de tel auparavant! Le nouveau Jeu de Role d’action, Maze: Ombres de Lumière. Le Jeu de Role d’action le plus fascinant avec une reddition et style unique ! Ce jeu dynamique se joue, et se contrôle avec le système unique “Tag Action”, qui permet au joueurs d’échanger entre les Héros et Gardiens pour enchainer des combo afin de terrasser leurs ennemis

Man or Vampire

Man or Vampire : Gratuit

Paradise : un monde mystérieux dans lequel vivent les âmes des humains morts. Maintenant que la fin du paradis est imminente à cause des vampires qui gardaient les frontières, seul le roi du paradis peut le sauver de la crise. Maintenant, une aventure pour devenir le roi du paradis commence.

Cosmobot – Hyper Jump

Cosmobot – Hyper Jump : Gratuit

Contrôlez vos meilleurs robots spatiaux, les Cosmobots, et envoyez les découvrir l’étendue infinie de l’espace. Gravitez autour de milliers de planètes pour vous aventurer de plus en plus loin dans cette infinité.

Stone Arena

Stone Arena : Gratuit

Découvrez un nouveau gameplay jamais vu auparavant ! Stone Arena est un jeu de stratégie en temps réel (STR) qui combine des éléments de MOBA et des jeux défense tour pour créer une nouvelle expérience. Prenez le contrôle d’un héros et déployez une variété de troupes et d’unités différentes que vous pourrez commander au combat. Avec une sélection de différents héros, vous devez choisir les unités correctes pour chaque héros afin de maximiser votre force ! Contrôlez votre héros et défendez-vous contre les unités et les héros d’ennemi, ou dirigez la charge et avancez vers la base ennemie avec vos unités déployées.

Stockpile Game

Stockpile Game : 5,49 €

Stockpile est un jeu de plateau sur le thème financier associant les stratégies boursières traditionnelles consistant à acheter à bas prix et revendre plus cher à plusieurs mécanismes pour créer une expérience rythmée, prenante et interactive.