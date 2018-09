Good Morning America : Tim Cook a parlé des nouveaux iPhone, de l’Apple Watch 4 et des taxes

Dans une interview avec Robin Roberts de l’émission Good Morning America, Tim Cook a parlé des nouveaux iPhone et a également abordé certaines questions politiques.

Le PDG d’Apple avait non seulement amené les nouveaux iPhone XS et XS Max pour les montrer au public dans le studio et à la télévision, mais a également répondu à certaines questions postées sur Twitter la veille.

La première question concernait toutefois les taxes que le gouvernement de Trump est sur le point d’imposer aux marchandises importées de Chine. Voici la réponse de Tim Cook :

« L’iPhone est assemblé en Chine, mais les composants proviennent du monde entier, y compris des États-Unis. Le verre vient du Kentucky, d’autres composants viennent des États-Unis et, de toute évidence, la recherche et le développement sont effectués dans notre pays. Je ne veux pas parler au nom du gouvernement, mais je pense qu’ils ont fait des recherches et compris que ce ne serait pas une chose exceptionnelle d’imposer des tarifs sur ce type de produit. Je suis également optimiste quant aux représailles possibles du gouvernement chinois. Le commerce est l’une de ces choses où il ne s’agit pas de jouer avec ceux qui sont plus forts. Je crois que les deux pays vont bientôt trouver un accord et résoudre le problème. »

Roberts a ensuite demandé à Cook quelle responsabilité avait Apple maintenant qu’elle est devenue une société côté à 1 000 milliards de dollars :

« De mon point de vue, Apple ne pouvait être créée qu’en Amérique. Nous sommes une société profondément américaine, et nous nous sentons extrêmement responsables d’aider notre pays. C’est une autre raison pour laquelle nous avons lancé une série de projets visant à recruter plus de personnes aux États-Unis et à créer de nouvelles structures. »

Vient ensuite le sujet chaud, celui des nouveaux iPhone XS et XS Max et leur prix, avec le Max qui a dépassé le seuil des 1 000 dollars :

« Nous voulons créer un iPhone pour tout le monde, donc les anciens modèles sont disponibles à moindre coût. En outre, de plus en plus de personnes optent pour l’achat en plusieurs fois, profitant des offres des différents opérateurs, et pas seulement des États-Unis. Ainsi, même si le téléphone coûte plus de mille dollars, la plupart des gens paient environ 30 dollars par mois. Un dollar par jour pour un appareil qui remplace l’appareil photo numérique, la caméra vidéo, le lecteur de musique numérique et de nombreux autres produits nécessitant un achat distinct. Il ne s’agit pas de vendre plus, mais de vendre le meilleur. »

Pour finir, Tim Cook s’est concentré sur les nouvelles fonctions de l’Apple Watch Series 4 liées à la santé, notamment les fonctionnalités d’ECG intégrées dans le nouveau modèle :

« Cette montre est la chose la plus puissante que vous puissiez avoir à votre poignet. Au cours des années, nous avons reçu de nombreux retours de nos clients concernant un problème cardiaque, et la montre les avisait que leur fréquence cardiaque était élevée, même s’ils ne faisaient pas d’exercices. Ils ont cherché un traitement médical et le médecin leur a dit que s’ils n’avaient pas cherché de l’aide à ce moment-là, ils ne seraient plus là. Nous avons donc commencé à faire de plus en plus de recherche, que pouvons-nous faire de plus pour aider le cœur. »

Pour rappel, elles ne sont pas encore activées en France car Apple doit encore recevoir des autorisations. Ces fonctions arriveront d’ici la fin de l’année au travers une mise à jour logicielle.