Jony Ive : l’Apple Watch Series 4 sera « très significative »

Jony Ive, directeur de la conception chez Apple, a déjà exprimé son attachement à l’Apple Watch à plusieurs reprises. Et, dans des interviews avec le Washington Post et Wallpaper peu après l’événement de mercredi, le célèbre designer a parlé de l’Apple Watch Series 4.

Ive pense que cette nouvelle déclinaison sera un « point de basculement plus marqué dans la compréhension » du produit. C’est principalement en raison de l’attention d’Apple sur les nouvelles caractéristiques de santé et de remise en forme « absolument insensées » qui ont désormais le potentiel de « faire une différence sur la qualité de vie des gens et leur capacité à vivre », selon Ive. Pour cette raison, le concepteur s’attend également à ce que l’Apple Watch Series 4 atteigne de nouveaux niveaux d’adoption, ce qui n’était pas possible auparavant. De plus, il a déclaré que « chaque os dans son corps » lui dit que le dernier modèle sera « très important » à long terme.

Bien que considéré à l’origine comme un accessoire pour iPhone, l’accent mis par Apple sur la santé et la condition physique, ainsi que l’introduction de la connectivité cellulaire intégrée l’année dernière, ont progressivement fait d’Apple le numéro un mondial. En outre, à mesure que sa liste de fonctionnalités s’est étendue, le produit s’est transformé en un produit plus indépendant, même s’il nécessite toujours un iPhone pour fonctionner.

Passant au thème du design, Jony Ive décrit l’Apple Watch comme une « icône fondamentale » qui a évolué « de manière aussi spectaculaire que possible » sur plusieurs générations. En fait, même si, à première vue, il peut être difficile de faire la différence entre chaque version, lorsque Ive les met « côte à côte, le changement est extrêmement dramatique ». C’est particulièrement le cas avec la nouvelle Apple Watch Series 4 qui comprend une zone d’affichage 30% plus grande. Malgré sa taille beaucoup plus grande, Ive note que le panel n’est pas « si vaste que vous sentez que vous remplissez chaque minute en parcourant votre navigation…Elle répond à cet impératif fonctionnel de pouvoir être en contact ».

En concluant son entretien avec Wallpaper, Ive a déclaré que c’était « un véritable privilège de faire partie d’une équipe qui développait des produits comme celui-ci » et a également salué le nouveau siège de la société, l’Apple Park. Après tout, ce n’est qu’au début de l’année que l’équipe de conception de l’Apple Watch a partagé un « studio singulier ».

› Précommande Apple Watch Series 4, livraison à partir du 21 septembre