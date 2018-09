iPhone XS/Max/XR : SFR et Orange travaillent sur le support de la eSIM

Bonne nouvelle, SFR et Orange viennent de faire savoir qu’ils planchaient actuellement sur la prise en charge de la eSIM des iPhone XS/Max/XR.

Mac4Ever a posé la question aux opérateurs dont deux ont déjà répondu. De son côté, SFR explique : « Nous ne donnons pas de date mais les équipes d’SFR y travaillent, la technologie sera supportée à terme. »

Dans le cas d’Orange, la réponse est plus garnie mais ne donne pas de date précise non plus, ni même les futures offres qui seront supportées par la e-SIM : « Cette nouvelle feature eSIM va simplifier la gestion des multiples formats de cartes SIM, et le fait que l’iPhone soit Dual-SIM va également permettre des usages secondaires tel que le roaming ou bien encore la gestion de comptes pro/perso par exemple. L’eSIM a les mêmes fonctionnalités qu’une SIM physique, les offres disponibles sur une eSIM ne seront donc pas différentes des offres actuelles.

Pour le moment, il est encore trop tôt pour annoncer les offres associées, mais nous travaillons actuellement très activement avec Apple pour proposer cette fonctionnalité prochainement. »