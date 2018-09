iPhone XS/Max/XR : comment fonctionne la double-SIM ?

Depuis le temps qu’on attend la double-SIM sur iPhone, Apple a enfin répondu aux attentes des utilisateurs avec les iPhone XS/Max/XR…ou du moins en partie parce que ce n’est pas aussi simple que ça.

Tout d’abord, il faut savoir que les modèles 2018 proposés en France (comme dans d’autres pays) disposent en réalité d’une SIM physique et d’une eSSIM numérique, cette dernière est donc intégrée dans l’appareil sans possibilité de la sortir. Seules les iPhone XS/Max/XR vendus en Chine proposent deux cartes SIM physiques, ce qui est bien plus pratique.

De plus, Orange est actuellement le seul opérateur français à en perdre en charge la eSIM avec ses forfaits, notamment avec l’Apple Watch LTE. Et pour l’heure, l’opérateur ne dit rien sur l’arrivée des iPhone 2018 et de la fameuse e-SIM.

Quand ce sera le cas, il suffira de scanner un QRCode depuis les préférences cellulaires, ce qu’Apple explique sur son site. Ensuite, vous devez assigner un nom et un ordre de priorité à vos deux lignes comme ci-dessous :

Afin de faciliter l’utilisation des deux SIM/eSIM, l’utilisateur pourra attribuer l’une ou l’autre en fonction du contact. Dans le cas contraire, il vous sera proposé de choisir la ligne souhaitée pour passer votre appel.

Les préférences de roaming seront également disponibles pour chaque ligne. De plus, vous pourrez voir à tout moment l’état du réseau pour les deux lignes grâce aux deux niveaux de réception du réseau situés à droite d l’encoche ou depuis le centre de contrôle.

Nous aurons l’occasion de reparler de cette eSIM dès lors que les opérateurs auront communiqué sur leurs intentions. De toute manière, l’activation de cette eSIM ne se fera qu’à travers une future mise à jour d’iOS 12 prévue d’ici la fin de l’année.