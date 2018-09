iPhone Xs/Max et Xr : 85 millions d’unités écoulées d’ici la fin de 2018 ?

Les nouveaux venus dans la gamme iPhone pourraient bien rencontrés un franc succès, estime Digitimes évoquant la barre de 85 millions d’unités vendues d’ici la fin de l’année. Bien que les iPhone Xs/Xs Max et iPhone Xr disposent du même design, ils se veulent différents en taille, mais c’est surtout au niveau du prix que leur avenir se joue.

En effet, l’iPhone Xrr est le modèle le moins cher avec ses 859 €, tandis que les deux autres varient entre 1 159 $ et 1659 €, ce qui fait de lui le plus abordable en 2018. De fait, DigiTimes croit savoir que le Xr pourrait représenter à lui seul plusieurs dizaines de millions de ventes.

Malgré un lancement retardé au 19 octobre, contre le 21 septembre pour les deux modèles OLED, l’iPhone Xr a tout pour plaire : le design, le prix et les caractéristiques (A12 bionic, Face ID…). DigiTimes estime que la gamme 2018 et les anciens modèles permettront à Apple de vendre pas moins 127 millions d’exemplaires d’ici fin décembre. Bien que cela ne serait guère plus qu’en 2017, il table sur des revenus capables d’atteindre la barre des 100 milliards de dollars, une nette hausse de 10% comparée à 2017. Les prix des iPhone Xs/Mas/Xr étant plus élevés, la logique voudrait que ces prédictions se produisent.

Il sera intéressant de voir comment l’iPhone Xs Max sera accueilli par les utilisateurs qui auront tout de même déboursé au minimum 1 259 € (hors subventions des opérateurs).