Voici la supposée vitre tactile de l’Apple Watch Series 4

Alors que tous nouveaux iPhone sont attendus ce soir, Apple devrait également mettre en lumière sa toute nouvelle Apple Watch Series 4.

Selon les rumeurs, cette déclinaison 2018 devrait être plus grande, passant respectivement les modèles de 38 et 42mm à 40 et 44mm. Ces dimensions ont d’ailleurs été confirmées par la fuite de ce matin sur le site d’Apple. C’est maintenant au tout de Slashleaks de dévoiler une photo où l’on voit la possible vitre tactile de l’Apple Watch Series 4. Nous avons pris soin d’ajouter celle de la Series 3 à droit afin que vous puissiez mieux vous rendre compte du gain de la surface d’écran.

La différence entre les deux modèles est très nette. Les bords de la Series 4 sont clairement plus fin que ceux des précédentes générations. La bonne nouvelle est que cela ne devrait rien changer au niveau du châssis qui lui sera de la même taille.

Les futurs propriétaires de la Series 4 profiteront ainsi d’un meilleur confort visuel et d’utilisation pour naviguer plus facilement dans l’interface watchOS.

Plus que quelques heures avant la keynote Apple où nos découvrirons ensemble toutes les nouveautés de ce soir en direct.

Suivez la keynote Apple à nos côtés ici dès 18h30 !