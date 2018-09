Présentation des iPhone XS et iPhone XS Max en vidéo !

À la veille de la keynote Apple, le designer Lee Gunho revient avec un nouveau concept vidéo pour présenter sa vision sur les iPhone XS et iPhone XS Max.

Son concept n’est pas dénué de sens dans la mesure où Lee se base sur les rumeurs les plus fiables. Dans cette vidéo, on découvre les deux iPhone OLED respectivement de 5,8″ et 6,5″ qu’Apple s’apprête à dévoiler demain. Bien que le design sera identique à l’actuel iPhone X, la firme californienne pourrait dévoiler un nouveau coloris, à savoir une version Or, et possiblement une déclinaison blanche en plus du gris sidéral. Mais la nouvelle la plus importante, c’est l’arrivée du grand modèle, l’iPhone XS Max, qui aura droit à un écran de 6,5 pouces offrant une surface bien plus confortable pour les utilisateurs. D’ailleurs, il n’est pas exclu que ce modèle marque le retour du mode paysage, absent sur l’iPhone X, mais présent sur les modèles Plus de la gamme iPhone.

 

Ces deux modèles premium seront pourvus de la puce A12 laquelle permettra d’atteindre de nouvelles performances, tout en consommant moins d’énergie. C’est normalement ce qu’Apple devrait véhiculer comme message lors de sa conférence annuelle la plus attendue de l’année.

Nous vous invitons d’ailleurs à suivre cette keynote en direct à nos côtés dès demain à partir de 18h30 sur cette page dédiée.