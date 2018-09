Apple acquiert les droits sur un documentaire et un film d’animation

Apple a acquis les droits internationaux pour « The Elephant Queen », un documentaire qui raconte l’histoire d’une « mère d’éléphant » qui mène son troupeau à la recherche d’une nouvelle oasis et d’une nouvelle maison. Un nouveau film d’animation arrive aussi chez Apple.

L’histoire du documentaire est la suivante : « Athena est une mère qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger son troupeau jusqu’à ce qu’elle sera obligée de quitter son bassin d’eau. Ce voyage, raconté par Chiwetel Ejiofor, emmène le public à travers la savane africaine et au cœur d’une famille d’éléphants. Une histoire d’amour, de perte et de retour à la maison. »

The Elephant Queen a été projeté au Festival international du film de Toronto samedi dernier et à cette occasion, l’accord avec Apple a été signé. Le documentaire est réalisé par les réalisateurs primés Victoria Stone et Mark Deeble.

De plus, avant le TIFF, Apple a également acquis les droits sur la bande dessinée « Wolfwalkers » de Cartoon Saloon et Melusine Productions. Le film, réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart, deux fois nominés aux Oscars, se concentre sur un jeune apprenti chasseur nommé Robyn, qui vit dans un monde plein de superstitions.

 

La première série d’Apple TV devrait être prête pour 2019…