Trump répond à Apple : « Fabriquez vos appareils aux États-Unis »

Dans u récent tweet, le président américain Donald Trump a répondu à Apple à propos des droits d’importation de la Chine qui pourraient faire flamber les prix des appareils vendus dans le pays.

Dans une lettre, Apple a partagé son inquiétude « parce que les États-Unis seront plus touchés que prévu et qu’il y aura moins de croissance et de compétitivité dans le pays, ainsi que des prix plus élevés pour les consommateurs ». En particulier, les obligations prévues par le gouvernement Trump pour les importations en provenance de Chine risquent d’augmenter les prix des différents appareils Apple, comme le Mac mini, l’Apple Watch, mais aussi le HomePod, l’Apple Pencil et divers accessoires tels que les chargeurs, adaptateurs, étuis et câbles.

En réponse à ces préoccupations, M. Trump a déclaré que si elle ne voulait pas payer ces droits d’importation, Apple pourrait commencer à produire ses appareils aux États-Unis plutôt qu’en Chine :

« Les prix des produits Apple pourraient augmenter en raison des tarifs que nous pourrions imposer à la Chine, mais il existe une solution simple grâce à laquelle il n’y aurait pas de taxes, mais plutôt des incitations fiscales. Produisez vos produits aux États-Unis plutôt qu’en Chine. »

C’est une provocation, mais l’un des objectifs de Trump est précisément de transférer la production des multinationales américaines de Chine aux États-Unis. Une tâche ardue que le gouvernement cherche à réaliser même en imposant des droits d’importation.