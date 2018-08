Les taxes au centre d’une nouvelle rencontre entre Tim Cook et Donald Trump

Tim Cook a de nouveau été invité au dîner du Président des États-Unis Donald Trump, avec de nouvelles obligations imposées par le président américain au centre du débat.

Bien que Tim Cook n’ait pas dévoilé les détails sur leur discussion lors de leur première rencontre, il a voulu renouveler auprès du président l’engagement d’Apple en ce qui concerne les investissements sur le sol américain, dans le but néanmoins, de faire la clarté sur les nouvelles fonctions des douanes, soulevé seulement par le PDG d’Apple il y a quelques jours. Il a expliqué que cela pourrait avoir une influence considérable non seulement en ce qui concerne le prix final des produits Apple, mais pour l’ensemble de l’économie en amérique, au centre d’un conflit avec le gouvernement chinois.

L’augmentation des prix mettrait un coup non seulement à l’entreprise mais aussi aux poches des acheteurs et à l’ensemble de l’économie américaine, ce qui bien sûr verrait ses exportations diminuer en raison d’une baisse de la demande sur le marché. Dans un article de juin 2018, le New York Times a affirmé que la Maison Blanche avait promis à Cook l’aliénation totale de leur entreprise à de nouveaux impôts, ce qui a nié Trump ensuite.

Actuellement, le produit Apple le plus susceptible d’être affecté par les nouvelles fonctions est l’Apple Watch, qui pourrait subir une augmentation du prix final de 10%. Nous suivrons avec intérêt l’évolution de la situation pour comprendre comment ces nouvelles directives affecteront les finances non seulement d’Apple mais aussi des acheteurs.