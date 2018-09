Inde : lancement d’Apple Pay retardé en raison de problèmes techniques et juridiques

Apple a suspendu temporairement les plans de lancement d’Apple Pay en Inde pour certains problèmes liés aux lois du pays et à plusieurs obstacles techniques, comme le rapporte The Economic Times.

Apple s’inquiète de la récente politique de gestion des données de la Reserve Bank of India, qui exige que les sociétés stockent toutes les données de paiement des utilisateurs du pays sur des serveurs situés en Inde.

En raison de cette règle, de nombreuses entreprises – notamment Apple, Amazon, PayPal, WhatsApp, Visa et MasterCard – examinent leur intention de lancer leurs services de paiement mobile. Apple était sur le point de conclure les derniers accords et de lancer Apple Pay en Inde.

De plus, Apple semble avoir rencontré des obstacles techniques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de Touch ID comme moyen d’authentification des paiements en Inde. En réalité, le NPCI n’a pas accepté ce mode car l’authentification des paiements dans le pays doit se faire au moyen de codes à quatre ou six chiffres. Il n’y a pas de transactions autorisées via les systèmes biométriques.

Apple travaille avec les différents acteurs impliqués pour trouver une solution rapidement et lancer Apple Pay dans la foulée.