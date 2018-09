Le service de streaming vidéo d’Apple coûtera moins cher que Netflix

Selon les analystes de Morgan Stanley, les investissements et les efforts consacrés par Apple aux contenus vidéo originaux porteront leurs fruits dans les années à venir.

Financièrement, Apple se porte bien, elle peut choisir ses producteurs, réalisateurs, collaborateurs et des acteurs de premier ordre. Cependant, la firme n’a toujours pas fourni de détails sur le modèle d’affaires qui sera mis en œuvre pour ses contenus vidéo.

Morgan Stanley croit qu’Apple offrira son contenu dans un service de diffusion en continu autonome à un prix inférieur à celui des concurrents tels que Netflix, de manière à gagner tout de suite des millions de clients. Le prix pourrait être de l’ordre de 7,99 $ par mois, avec l’objectif d’atteindre 50 millions d’abonnés en 2025. Actuellement, Netflix a 124 millions d’utilisateurs.

Apple pourrait percer facilement grâce à un prix attractif, mais aussi par le fait que l’application VOD d’Apple pourrait être préinstallée sur iOS, de manière à atteindre les centaines de millions de propriétaires d”iPhone et d’iPad dans le monde.

Selon les analystes, l’activité du contenu vidéo original pourrait générer 22 milliards de dollars pour Apple d’ici 2025.

Une autre option serait de combiner l’offre vidéo avec l’abonnement Apple Music. Une sorte de package Apple Music + le contenu vidéo, le tout au prix de 12,99 $ par mois.

Pour Morgan Stanley, ce serait le meilleur choix pour diverses raisons : Apple offrirait un service plus large et différent que la concurrence; la société réduirait la dépendance à l’égard de la publication de nouveaux contenus vidéo originaux, car elle comprend également des millions de pistes constamment mises à jour; le service aurait une plus grande valeur dans la perception des utilisateurs; ces derniers auraient une seule plate-forme à payer et disposeraient de tout le contenu vidéo et audio.