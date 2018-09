iPhone XS : Apple pourrait en écouler 227 millions en seulement 12 mois

Dans une semaine tout juste, Apple lèvera enfin le rideau sur ses nouveaux iPhone XS, iPhone XS Plus et iPhone 9 LCD. Nombreux sont déjà à les attendre, et le cabinet Canaccord Genuity pense que les deux versions OLED seront synonyme de succès.

L’analyste Michael Walkley pense en effet que la firme californienne sera en mesure d’en vendre entre 222 et 227 millions en l’espace d’un an, et encore, il mesure ses propres, car de meilleures ventes restent possibles.

D’ajouter que les utilisateurs d’iPhone seront en rendez-vous cette année, l’analyste table sur 26,9% à craquer pour un nouveau modèle cette année. En revanche, il base son chiffre sur 635 millions d’utilisateurs, alors qu’Apple parle 1,3 milliard d’appareils actifs. Les détails sont trop minces pour nous avancer sur terrain, mais la différence n’est pas à chercher chez les utilisateurs de Mac (en baisse), iPad ou autres produits Apple.

Dans tous les cas, l’iPhone XS Plus de 6,5″ risque de ravir les fans d’Apple, tant pour le mode paysage que pour le confort d’utilisation. Même si son prix sera le plus élevé de la gamme 2018, ses ventes devraient être assez importantes, mais la plus grosse part devrait revenir à l’iPhone 9 qui serait le moins cher de tous.