Amazon rejoint Apple dans le club des « 1000 milliards de dollars »

Le 2 août, Apple est devenue la première entreprise publique aux États-Unis, évaluée à 1000 milliards de dollars. Aujourd’hui, un peu plus d’un mois plus tard, Amazon a également rejoint le club.

La société a atteint les 1000 milliards de dollars lorsque le titre a atteint 2 050,27 dollars hier. 2018 a été une année incroyable pour les investisseurs d’Amazon, avec une hausse de 75% de ses actions depuis janvier, année où elle était évaluée à 565 milliards de dollars. Au cours de ce processus, le fondateur et PDG de l’entreprise, Jeff Bezos, est devenu l’homme le plus riche du monde avec une valeur nette de 166 milliards de dollars.

Initialement conçu comme un libraire en ligne, Amazon a publié en 2011 sa propre gamme de tablettes utilisant une version modifiée d’Android sans Google Play. La société a tenté de percer dans le secteur des smartphones avec la sortie du téléphone Amazon Fire Phone au cours de l’été 2014, mais l’appareil n’a pas trouvé son public.

Avec le lancement en 2015 de l’Écho d’Amazon, Amazon a beaucoup attiré l’attention sur les technologies grand public. L’appareil a créé la catégorie de haut-parleurs intelligents qui se développe à pas de géant. Plus important encore pour Amazon, l’appareil a lancé son assistant personnel virtuel Alexa dans le monde. Actuellement considérée parmi les deux premiers assistants numériques (avec Google Assistant), Alexa peut diffuser de la musique, allumer/éteindre les appareils intelligents, commander une pizza, régler une alarme ou une minuterie, annoncer les dernières nouvelles, les résultats sportifs, les cours des actions et la météo, jouer à des jeux et beaucoup plus.

Grâce à l’appétit actuel des investisseurs pour les actions d’Amazon, 1 000 dollars investis dans la société lors de son introduction en bourse en 1997 valent désormais 1,4 million de dollars. Au moment de sa publication, Amazon était évalué à 500 millions de dollars.