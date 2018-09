Prise en main du Xiaomi Mi Mix 3 en vidéo (sortie prévue en octobre)

Xiaomi prépare actuellement le lancement de son futur Mi Mix 3, lequel aura droit à un écran coulissant pour cacher les capteurs frontaux. Grâce à ce système, le Mi Mix 3 disposera d’un immense écran borderless sans encoche.

D’après les rumeurs, le Mi Mix 3 embarquera le processeur Snapdragon 845, accompagné de 6 ou 8 Go de RAM. Au niveau du stockage, Xiaomi pourrait proposer du 64, 128 et 256 Go. Le fabricant chinois, aussi appelé l’« Apple Chinois », a opté pour un design bien différent des Mi Mix 2/2S et Mi 8 lesquels disposent d’une bordure inférieure assez importante. L’écran du Mi Mix 3 offrira clairement ce qu’attendent les utilisateurs, à savoir une surface dépourvue d’encoche et des bords très fins pour une meilleure expérience.

Si vous êtes aussi enthousiasmé par le prochain produit phare de Xiaomi, voici une courte vidéo qui montre comment fonctionne l’écran coulissant du Mi Mix 3. La vidéo a été initialement publiée sur Weibo hier et a depuis été re-téléchargée sur YouTube pour notre plus grand plaisir. Le Mi Mix 3 semble être un véritable smartphone sans encoche, mais le mécanisme de glissement pourrait ne pas plaire à tout le monde.

 

Pour information, le lancement du Mix Mi 3 est normalement prévu pour le mois d’octobre. Nous verrons alors à quels prix Xiaomi compte vendre chaque déclinaison de stockage.