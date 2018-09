Microsoft simplifie l’interface Skype en supprimant certaines fonctionnalités

Microsoft a décidé de changer à nouveau l’interface de Skype, avec l’intention de simplifier encore plus l’expérience utilisateur.

Avec les nouveaux changements qui seront disponibles dans quelques jours, Skype perd la fonctionnalité qui a été inspirée par Snapchat. Microsoft admet que cette fonctionnalité compliquait les appels via Skype, raison pour laquelle l’entreprise a décidé de prendre du recul et de tout simplifier.

La nouvelle approche de Microsoft en matière de conception de Skype se concentre sur ce que les utilisateurs utilisent le plus : les appels, les appels vidéo et la messagerie. L’application Skype pour iOS sera alors repensée pour supprimer les fonctionnalités que personne n’utilise et qui encombrent l’interface utilisateur. Sur le bureau, Microsoft déplace les chats, les appels, les contacts et les notifications dans la partie supérieure gauche de la fenêtre pour fournir un emplacement centralisé unique pour la navigation.

Un pas en arrière important par rapport à certaines des innovations graphiques les plus importantes introduites l’année dernière.