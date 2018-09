Warren Buffett : « Prudence Apple, le marché automobile est très complexe »

Aujourd’hui, Warren Buffett fête son 88ème anniversaire et, pour fêter ça, l’investisseur légendaire s’est entretenu avec les médias pour discuter de certaines stratégies d’investissement, notamment sa position sur les actions Apple.

Dans une interview avec la CNBC, Warren Buffet a répondu à une question spécifique concernant son intérêt croissant pour Apple. En fait, il y a quelques semaines, son groupe d’investissement a acheté 75 millions d’actions Apple supplémentaires, signe d’une grande confiance dans la société. Buffet dispose actuellement de 252 millions de titres AAPL, soit 5% de l’ensemble des actions Apple.

Buffet a déclaré qu’Apple est un produit phare, car il représente un investissement solide et sûr, étant donné que les actions fluctuent rarement entre les hauts et les bas, ce qui rend les marchés incertains : « Je me concentre sur – et ils ne vous diront pas exactement combien – que des centaines, des centaines et des centaines de millions de personnes vivent pratiquement selon l’iPhone. Et si vous regardez ce petit morceau de ce qu’il est, c’est l’une des propriétés immobilières les plus précieuses au monde. »

En parlant des prix de l’iPhone, en particulier de l’iPhone X à 1 000 $, Buffett a donné l’exemple de son jet personnel qui lui coûte « peut-être un million de dollars par an. Mais si je devais choisir entre l’un d’eux, j’abandonnerais l’avion, car l’iPhone est beaucoup plus utile ».

Buffet a également affirmé être un grand fan de l’iPad, à un point tel que la tablette a changé sa façon de travailler dans le domaine des investissements.

Et comme pour le projet Titan, Buffet avertit : « Les voitures ne sont pas un marché facile. Vous pouvez gagner une année et perdre dans la suivante. Et il y a une douzaine de grandes entreprises qui disposent de ressources énormes qui continueront à copier ce que vous faites, si cela fonctionne. »