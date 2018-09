Que révèlent les fuites des iPhone XS et de l’Apple Watch Series 4 ?

Si Apple aime contrôler son image et surtout garder secret ses futurs produits en attendant leur annonce officielle, c’est encore loupé cette année avec les iPhone XS et l’Apple Watch Series 4.

Hier soir, 9to5Mac a en effet publié deux images officielles révélant en partie ce qu’Apple prépare par le mercredi 12 septembre, jour de la keynote dédiée aux nouveaux iPhone de 2018. La première met en évidence les deux iPhone XS OLED, dont une version « Plus » de 6,5″, bien que cette appellation pourrait être abandonnée cette année selon les rumeurs. En revanche, pas de trace de l’iPhone 9 LCD de 6,1″ lequel devrait également adopter le design de l’actuel iPhone X. Possible qu’Apple décide de les présenter séparément, ou alors est-ce lié au fait que son lancement pourrait être retardé en raison de problèmes de production. Il se pourrait que sa commercialisation se fasse qu’au mois de novembre, ce qui n’empêcherait pas Apple de le présenter durant la conférence.

Cliquer pour agrandir

Pour en revenir aux iPhone OLED, il ne fait aucun doute que la couleur Or sera de la partie, d’autant plus que le carton d’invitation est de la même couleur. En termes de design, il ne faut visiblement pas s’attendre à des nouveautés, autre que la version « Plus » de 6,5″. Les principaux changements auront lieu à l’intérieur avec un nouveau processeur A12, et quelques autres composants de nouvelle génération, de sorte à offrir de meilleures performances. Quant à la capacité des batteries, il n’est pas à exclure qu’Apple annonce de bonnes nouvelles…

Quant à l’Apple Watch Series 4, elle a aussi eu droit à sa fuite hier soir. L’image dévoile les changements opérés par rapport aux précédentes versions. Tout d’abord, l’écran semble plus grand, ce qui permet d’afficher plus d’informations. D’ailleurs, Apple présente un cadran arrondi, alors qu’elle nous a habitué à des cadrans carrés. Probablement que ce changement est lié au nouveau gain de place obtenu par l’écran bord-à-bord. En effet, les rumeurs parlent d’un gain de 15%, sans pour autant augmenter la taille du châssis qui resterait de la même taille.

Cliquer pour agrandir

Un autre point intéressant concerne la couronne. La version 4G est habituellement habillée tout de rouge en son centre, alors qu’ici elle apparaît sous la forme d’un liseret rouge aux abords de la couronne. Sous cette dernière, on note également la présente d’un orifice laissant suggérer l’arrivée d’une nouvelle fonction, à moins que ce ne soit que le microphone. Et apparemment, la forme du bracelet ne semble pas avoir changé, ce qui signifie peut-être que nous pourrons réutiliser les bracelets des précédentes Apple Watch.

Pour ce qui est de la date affichée sur l’écran, le mercredi 23, celle-ci correspond au mois de janvier 2019. Serait-ce la date du lancement officiel de l’Apple Watch Series 4 ? Difficile d’en avoir le cœur net, on garde l’espoir qu’Apple la commercialisera plus tôt…

Rendez-vous le mercredi 12 septembre à 19h sur iPhonote.com pour découvrir en notre compagnie toutes les nouveautés en direct.