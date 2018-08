NETGEAR enrichit la gamme Orbi d’une nouvelle solution Wi-Fi

NETGEAR profite de sa présence sur le salon IFA 2018 à Berlin pour présenter le système Wi-Fi Orbi RBR20. Ce nouveau système propose un Wi-Fi plus rapide et plus puissant pour couvrir toute la superficie de votre domicile jusqu’à 125 m².

Dans cette nouvelle déclinaison, Orbi RBR20 se compose d’un système à l’unité que l’on connecte derrière sa box. Compatible avec l’ensemble des fournisseurs Internet, celui-ci dispose d’un design compact et élégant et propose des performances Wi-Fi jusqu’à 2,2 Gigabits pour permettre à chaque utilisateur de profiter enfin de son smartphone, tablette, ordinateur portable, console de jeu, partout dans la maison. « Chaque domicile est différent, ce lancement offre un niveau de flexibilité sans précédent aux utilisateurs et leur permet de démarrer avec un seul système ou un kit. Ainsi Orbi s’adapte à coup sûr à tous les types d’habitation. » déclare Lionel Paris, Directeur Marketing Produits EMEA pour NETGEAR.

Orbi RBR20 est la seule solution Wi-Fi tri-bandes disposant de quatre antennes actives embarquées offrant de telles performances. C’est la solution ultime, au prix le plus attractif, pour résoudre durablement les problèmes de Wi-Fi dans les appartements, studios et autres surfaces de vie. Conçu pour être évolutif, il pourra aisément s’adapter à des surfaces plus grandes avec l’ajout d’un satellite optionnel RBS20 portant la superficie couverte à 250 m². La mise en œuvre du Wi-Fi Orbi se fait en quelques minutes via l’utilisation de l’app gratuite Orbi sur un terminal mobile (iOS ou Android) ou de n’importe quel navigateur Internet.

Avec un nom de réseau Wi-Fi unique, Orbi vous apportera un Wi-Fi robuste capable de vous faire profiter de vos vidéos UHD en 4K sans saccade ainsi que de sessions de jeu en ligne sans latence. Pensé pour s’intégrer à la maison connectée, Orbi peut être contrôlé depuis divers assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant. Les parents apprécieront la prise en charge Circle par Disney qui assure un contrôle facile du temps passé en ligne, et du contenu consulté, par périphérique et par enfant.

Fonctions clés Orbi RBR20 :

Couverture Wi-Fi étendue : Wi-Fi rapide tri-bandes atteignant 2,2 Gbps pour une surface de 125 m²,

Nom de Wi-Fi unique : profitez d’un seul nom de Wi-Fi pour votre habitation permettant une connexion facilitée avec vos périphériques,

Contrôle parental intelligent : Circle avec Disney vous permet de contrôler facilement le contenu et le temps en ligne pour chaque périphérique,

Ports Ethernet : le RBR20 dispose d’un port WAN et d’un port Gigabit Ethernet,

Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant : utilisez des commandes vocales simples pour contrôler votre réseau domestique

Prix et disponibilité :