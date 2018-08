Apple achète une entreprise qui fabrique des lentilles pour les lunettes AR

Si l’on en croit les analystes, Apple préparerait des lunettes lesquelles pourraient le jour en 2020 ou 2021. La nouvelle acquisition de Akonia Holographics vient aujourd’hui renforcer ces prédictions.

Bien que les termes de l’acquisition ne soient pas connus, la société fondée en 2012 se concentre sur la production de lentilles dédiées à la réalité augmentée. Le site Web de la société indique que ses objectifs pour les lunettes intelligentes « offrent une combinaison unique de performance, de transparence et de faible coût qui révolutionnera l’industrie de l’écran de verre intelligent. »

Le site d’Akonia se vante d’avoir les écrans les plus légers et les plus fins au monde, et affirme que la société a déjà « défini la technologie nécessaire pour réaliser des améliorations futures, y compris un champ de vision et une efficacité lumineuse accrus. »

Alors que le PDG d’Apple, Tim Cook, croyait fermement en l’avenir de l’AR, en octobre dernier, il a déclaré que la technologie actuelle n’était pas suffisamment avancée pour supporter les lunettes AR. Dans un communiqué publié hier, le géant de la technologie a déclaré : « Apple achète de plus en plus de petites entreprises et nous ne discutons généralement pas de nos objectifs ou de nos projets. »