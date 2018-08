Apple brevette de nouvelles technologies liées aux sièges et toits ouvrants

Deux nouveaux brevets Apple ont été publiés pour le système de pilotage automatique connu sous le nom de Project Titan. Ces brevets couvrent différents domaines, allant de l’expérience de conduite aux sièges, en passant par les toits ouvrants.

Le premier brevet, intitulé « Haptic feedback for dynamic seating system », concerne un système d’assise dynamique comprenant un ou plusieurs capteurs de véhicules qui réagissent à certaines conditions. Au lieu d’utiliser des signaux acoustiques ou des signaux visuels, le siège lui-même, grâce à des capteurs, peut avertir le conducteur lorsque des événements se produisent, à la fois dans la voiture et à l’extérieur.

Par exemple, les sièges d’une voiture peuvent réagir aux conditions météorologiques en augmentant automatiquement la tension de la ceinture. D’autres mouvements peuvent inclure la modification de la hauteur ou de l’angle du siège, le dégonflement / le gonflage des coussins, etc.

Le second brevet, « Movable panels with nonlinear tracks », concerne un nouveau système de gestion du toit ouvrant qui utilise plusieurs pistes pour faire glisser un panneau le long de la partie supérieure d’un véhicule en utilisant les broches des deux bords. Le panneau se déplacerait entre une position fermée et une position ouverte de manière rapide et dynamique.

Ces brevets concernent directement la construction d’une voiture, signe qu’Apple pense au moins à un projet de ce type qui dépasse un simple système de conduite autonome pour vendre à des fabricants tiers.