Streets of Rage 4 : la suite du beat’em all bientôt sur iOS !

Surprise ! DotEmu annonce l’arrivée de Streets of Rage 4 sur iOS, 24 ans après Streets of Rage 3. Le studio s’est associé à LizardCube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap) et Guard Crush Games (Streets of Fury).

Sorti dans les années 90 sur Mega Drive, peut-être que la saga ne vous dit pas grand chose, mais elle a marqué les esprits des joueurs de l’époque, c’était le must ! Aujourd’hui, ce sont des studios français qui reprennent la franchise de Sega pour la portée sur iOS.

 

Pour l’occasion, le jeu bénéficie de graphismes dessinés à la manière de Wonder Boy et d’un gameplay avec de nouvelles mécaniques tout en étant basées sur les précédents titres. Streets of Rage 4 aura droit à une nouvelle histoire avec de nombreux niveaux. Bien sûr, les joueurs pourront incarner avec Axel Stone et Blaze Fielding, jouer seul ou à deux pour rendre l’aventure encore plus palpitante.

Pour l’heure, les détails sont encore minces, on ne connait pas la date exacte de sa sortie, ni même son prix.