🎮Nouveaux jeux iOS : Mighty Army : World War 2, One Hour One Life for Mobile, Clash & GO: AR Strategy et plus

En ce jeudi 23 août, les développeurs et les studios proposent encore une fois une jolie liste de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Mighty Army : World War 2, One Hour One Life for Mobile, Clash & GO: AR Strategy et plus.

Mighty Army : World War 2

Mighty Army : World War 2 : Gratuit

« Mighty Army » est le meilleur jeu multijoueur de TPS en arrière-plan de la seconde guerre mondiale. Graphiques 3D élégants. Jeu de tir à la troisième personne de style bande dessinée de qualité AAA. Team Deathmatch. Armes diverses : découvrez les armes utilisées pendant la seconde guerre mondiale.

Clash & GO: AR Strategy

Clash & GO: AR Strategy : Gratuit

Clash & GO combine un jeu de géolocalisation amusant en réalité augmentée (AR) et un jeu de stratégie épique de construction de villes avec des combats en temps réel. Prenez le contrôle de votre propre base d’astéroïdes dans l’espace ! Montrez vos compétences tactiques en établissant des tours de défense, en entraînant vos troupes et en nivelant votre héros. Pouvez-vous construire une forteresse impénétrable qui empêche les autres joueurs de voler vos affaires ?

Front Armies [RTS]

Front Armies [RTS] : 2,99 €

Construit, commande et conquis dans ce jeux de stratégie en temps réel. Construit ta base, Explore la carte pour amasser des ressources, Recherche des nouvelles technologies, Construit des unités terrestres, aériennes et aquatiques, Dirige ton armée et vainc tes ennemis !

One Hour One Life for Mobile

One Hour One Life for Mobile : 5,49 €

Ceci est l’adaptation pour appareils iOS du jeu original pour ordinateur de Jason Rohrer. Si vous avez joué à ce titre sur ordinateur, vous retrouverez les adorables graphismes et sons créés par Jason, ainsi que l’objectif passionnant de son ovni vidéoludique : bâtir une civilisation de A à Z en compagnie d’autres joueurs sur d’innombrables générations.

RocketPack Kid

RocketPack Kid : 1,09 €

Propulsez RocketPack Kid vers de nouveaux sommets en utilisant la vitesse et la dextérité pour alimenter son ascension ! Faites glisser les barres de combustible sur RocketPack Kid pour ajouter de la poussée. Les barres de combustible orange ajoutent une petite quantité de poussée. Les barres de combustible vertes apportent une grande quantité de poussée. Les barres de combustible Fuchsia permettent en fait de réduire la poussée – évitez-les ! Attention aux astéroïdes ! Celles-ci vont détruire une barre de combustible à chaque contact ! Scannez le ciel rapidement et alimentez le pack de fusées de RocketPack Kid pour le lancer vers de nouveaux sommets.

Tanks A Lot – 3v3 Brawls

Tanks A Lot – 3v3 Brawls : Gratuit

Un jeu multijoueur aussi amusant que dynamique. Assemblez votre tank à partir de dizaines de pièces détachées, jouez avec vos amis et régnez sur l’arène pour de l’action PvP à 3 contre 3. Testez différentes tactiques pour gagner ! Choisissez un tank et rejoignez le combat ! Téléchargez le jeu dès maintenant !