Netflix est sur le point de supprimer l’achat d’abonnements in-app

Comme Spotify, Netflix semble de plus en plus intéressé par le fait de ne proposer l’achat d’abonnements que depuis son interface Web. Mais pourquoi ?

La réponse est très simple. Apple ponctionne 30% sur toutes ventes effectuées depuis l’App Store, et 15% pour les abonnements à long terme. Face à cette pratique, Netflix a décidé de tester une nouvelle méthode dans 33 pays, dont la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, la Corée du Sud et le Japon, où un nouveau client doit créer un compte depuis le Web afin d’accéder ensuite aux contenus depuis l’application iOS. L’objectif de Netflix est bien entendu d’éviter de payer la commission à Apple, ou d’avoir à réévaluer à la hausse le prix de ses abonnements sur iOS.

Ce changement n’est évidemment pas sans rappeler celui de Spotify, qui permettait de s’abonner directement au service dans l’application, mais avec un coût plus élevé pour compenser la commission requise par Apple. Par la suite, Spotify a décidé de supprimer cette possibilité et d’autoriser l’activation des abonnements uniquement via son site Web.

Netflix semble donc prendre la même direction… Dans tous les cas, les tests ont débuté en juin et se termineront le 30 septembre, nous verrons ensuite la décision finale de Netflix.