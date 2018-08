Netflix s’apprête à tester les publicités ciblées

Chez Netflix, on se prépare à lancer les premiers tests pour l’introduction de publicités entre un épisode et un autre d’une série télévisée.

Si vous êtes un grand adepte de la plate-forme, vous devrez bientôt endurer de petites publicités tout en regardant votre contenu. Avant de vous alarmer, vous devez comprendre qu’elles ne contiendront pas de contenu tiers, mais vise à faire progresser l’expérience utilisateur. Netflix souhaite proposer des publicités pertinentes liées aux goûts des utilisateurs afin qu’ils choisissent le prochain contenu à visionner.

Netflix s’est exprimé publiquement sur ces nouveaux tests :

« Chez Netflix, nous effectuons des centaines de tests chaque année pour mieux comprendre comment aider les membres à trouver quelque chose de bien à regarder plus facilement. Il y a quelques années, nous avons introduit des aperçus vidéo pour l’expérience télévisuelle, car nous avons constaté que cela réduisait considérablement le temps passé par les membres à naviguer, les aidant à trouver quelque chose de plus rapide.

Depuis lors, nous avons connu encore plus des recommandations personnalisées sur les vidéos et films disponibles ou à venir, et nous continuons à apprendre de nos membres. Dans ce cas particulier, nous testons si les recommandations émergentes parmi les épisodes aident les membres à découvrir du contenu qu’ils apprécieront plus rapidement. Il est important de noter qu’un membre peut ignorer une prévisualisation vidéo à tout moment, s’il n’est pas intéressé. »

Les utilisateurs qui feront l’objet de ces tests pourront, pour le moment, ignorer le contenu publicitaire sans problème. Nous verrons si cette opération sera possible dans une éventuelle version finale de la fonctionnalité, pour le moment non encore confirmée dans l’attente des résultats des tests qui seront effectués.