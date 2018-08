Apple Pay sera bientôt disponible à la BNP et à la Poste

Depuis son arrivée en France, Apple Pay a bien du mal à convaincre les banques françaises d’adopter le système de paiement mobile d’Apple. Beaucoup d’entre elles sont en effet réticentes à l’idée de reverser une part des revenus au géant américain. Néanmoins, Le Monde rapporte aujourd’hui que la BNP et la Poste seraient sur le point de le proposer à leurs clients.

À ce jour, Apple Pay est encore trop peu présent dans nos banques françaises, mais au fil du temps, les absentes finissent par plier sous la pression des clients. La Banque Populaire, la Banque BCP, la Société Générale et quelques autres établissement bancaires font déjà partie de la liste, et bientôt le Crédit du Nord ( en plus de ses banques régionales) viendra s’y ajouter, mais c’est encore bien loin de satisfaire tout le monde.

Néanmoins, une source interne de BNP Paribas a confirmé au Monde qu’Apple Pay sera disponible pour ses clients « dans les prochains mois ». Même la Poste prévoirait de proposer le service, d’abord via sa nouvelle banque mobile Ma French Bank au printemps 2019, et peut-être ensuite à ses autres clients bénéficiant d’un compte traditionnel.

Possible que ce revirement donnera l’idée au Crédit Agricole et aux autres banques de suivre le mouvement et de proposer enfin Apple Pay à leur clientèle…