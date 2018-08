Prince est à l’honneur sur Apple Music (+ 23 albums et un best-of)

Aujourd’hui, Sony a sorti 23 albums de Prince lancés pour la première fois entre 1995 et 2010. La musique est diffusée sur tous les principaux services de streaming, dont Apple Music et Spotify.

Ceci intervient deux mois à peine après l’annonce du contrat entre Prince Estate et Sony’s Legacy Recordings pour la diffusion de la musique de l’artiste sur les plates-formes de streaming, dont beaucoup pour la première fois.

Comme le rapporte Variety, les enregistrements sortis incluent des albums tels que « The Gold Experience », « 3121 » et « Rave Un2 the Joy Fantastic », ainsi qu’une nouvelle compilation de 37 pistes intitulée « Prince Anthology 1995-2010 ». En 2021, les droits de distribution de Song/Legacy seront étendus pour inclure la musique enregistrée par l’artiste entre 1978 et 1996.

Durant son vivant, Prince, décédé en 2016, a généralement évité de publier son contenu en ligne. Avant sa mort, il a néanmoins signé un accord exclusif avec Tidal.

Voici les 24 albums tout juste sortis :