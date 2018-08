Le jeu mobile « PUBG » passe le cap des 100 millions de téléchargements

Après s’être classé à la tête du classement des téléchargements dans plus de 100 pays, le jeu PlayerUnknown’s BattleGrounds (PUBG) continue son ascension en dépassant les 100 millions de téléchargements.

Le studio Tencent a en effet fait savoir que la barre des 100 millions de téléchargements sur iOS et Android a été atteinte. C’est clairement deux fois plus de téléchargements que Fortnite (en version bêta sur Android).

Pour information, PUBG n’est disponible en version mobile que depuis le 19 mars, soit seulement 5 mois. Et pourtant, le titre compte à ce jour plus de 14 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement, à l’exclusion de ceux de la Chine, du Japon et de la Corée. Ce succès est le résultat d’une équipe de développeur active qui met régulièrement à jour son application en y ajoutant de nouvelles cartes et de nouveaux modes de jeu, entrer autres évènements spéciaux.

« Nous souhaitons remercier notre équipe de développement engagée chez Lightspeed et Quantum Studios et en particulier remercier les joueurs dévoués du monde entier qui continuent de nous inspirer par leur passion et leur dévouement. Nous continuerons de mettre la barre très haut pour les jeux sur mobile et chercherons à offrir encore plus de contenu à nos joueurs plus tard cette année. », a déclaré Vincent Wang, de Tencent.

