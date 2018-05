PUBG Mobile se place à la tête du classement des téléchargements dans plus de 100 pays

Depuis son lancement le 19 mars dans le monde entier, la version mobile de PUBG sorti sur l’App Store et sur Google Play s’est imposée comme l’application la plus rapidement téléchargée et s’est hissée en moins d’une semaine à la tête du classement des téléchargements dans plus de 100 pays, devenant l’un des jeux ayant réalisé cette performance le plus rapidement.

Récemment, Tencent et PUBG Corp. ont annoncé que le très populaire PlayerUnknown’s Battlegrounds MOBILE (PUBG MOBILE) a dépassé les 10 millions d’utilisateurs uniques autour du monde (sauf en Chine). PUBG MOBILE a déjà été acclamé à plusieurs reprises depuis sa sortie. Le titre a d’ailleurs été nommé « Succès le plus rapide » et « Meilleur jeu communautaire » aux Google Play Awards 2018. Il était le seul jeu nommé pour deux récompenses.



« L’équipe de développement de PUBG Mobile a pour objectif de proposer l’expérience originale de la version PC de PlayerUnknown’s Battlegrounds sur mobile en optimisant l’interface utilisateur afin que les joueurs sur mobile puissent jouer comme ils le désirent. Les développeurs ont apporté une attention particulière aux contrôles ainsi qu’à l’optimisation afin d’offrir aux joueurs une expérience fluide, intuitive et immersive. L’équipe travaille également très dur afin de mettre à jour régulièrement le jeu en apportant des mises à jour de contenu chaque mois. »

Dans sa dernière mise à jour, PUBG MOBILE a transporté les joueurs sur le terrain désertique de Miramar. Situé dans un désert rugueux comportant de vastes villes idéales pour des batailles épiques, Miramar offre ainsi aux joueurs des combats effrénés dans le creux de leurs mains.

PUBG MOBILE a reçu un accueil chaleureux de la part des joueurs et des critiques. Ses développeurs continuent d’interagir avec les joueurs afin de fournir un contenu de qualité.

› Télécharger PUBG Mobile gratuitement sur l’App Store