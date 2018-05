PUBG Mobile : 10 millions d’utilisateurs actifs quotidien (hors Chine)

Si vous n’avez pas encore pris part à l’excellent jeu PUBG Mobile, sachez que le succès est déjà au rendez-vous sur iOS et Android. Suite à la grosse mise à jour de la version 0.5.0, PUBG Mobile a franchi une étape importante sur mobile.

Tencent et PUBG Corp. ont révélé sur Twitter que le jeu compte désormais 10 millions d’utilisateurs actifs par jour dans le monde. Cela n’inclut pas la Chine car la version sur iOS et Android est différente en Chine.

Les développeurs ont publié une infographie sur le jeu avec diverses statistiques que vous pouvez voir ci-dessous. D’autres mises à jour sont prévues, et il sera intéressant de voir ce qu’ils vont ajouter au fil du temps. Ils prévoient de sortir d’importantes mises à jour chaque mois. On peut donc s’attendre à de nouvelles armes, de nouveaux véhicules, de nouveaux vêtements, et peut-être même une nouvelle carte, entre autres améliorations et corrections de bugs. Que diriez-vous d’une carte dans une grand ville française (ou inspirée) à la manière de Call Of Duty ?

› Télécharger PUBG Mobile gratuitement sur l’App Store