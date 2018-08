L’iTunes Store obtient enfin le support du Dolby Atmos pour certains films

La technologie Dolby Atmos, qui offre une plus grande immersion et une meilleure expérience de cinéma à la maison, est probablement la caractéristique la plus importante de tvOS 12, le futur système d’exploitation dédié à l’Apple TV à venir en septembre.

Bien que le support de cette technologie ne soit pas encore disponible, hormis via la version bêta de tvOS 12, Apple commence à mettre à jour son catalogue iTunes en prenant en charge le Dolby Atmos. Tout comme lors de la mise à niveau de certains titres 4K, l’introduction de Dolby Atmos sera totalement gratuite pour tous les films déjà achetés et ceux acquis à l’avenir, vous ne subirez aucune augmentation sur les prix en cours.

Certains films disposent déjà du logo Dolby Atmos tels que Baby Driver, Blade Runner 2049, Deadpool 2, Justice League, Peter Rabbit, Spider-Man: Homecoming et Suicide Squad. À l’heure actuelle, nous ne savons pas quelle sera la feuille de route d’Apple, mais la liste sera évidemment appelée à croître considérablement au cours des prochaines semaines.

Il est bien entendu que pour bénéficier du support de Dolby Atmos, il est nécessaire d’avoir une Apple TV 4K, et bien sûr un système audio compatible avec cette technologie.